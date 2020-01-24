【東京奧運】黃鎮廷外圍賽領軍報捷　取男團最後一席　港隊奧運資格增至17項 (17:37)

港隊近日於葡萄牙出戰世界外圍賽，男團在首輪失利後捲土重來，先於次輪8強淘汰波蘭隊，緊接變陣換上小將吳柏男頂替林兆恒，配合主力黃鎮廷及何鈞傑，在4強以場數3：0橫掃斯洛伐克隊。決賽勝方可奪最後一張男團東京奧運資格，港隊終以場數3：0再挫捷克隊，成功趕上東京奧運此項尾班車。

港隊早前於亞洲賽失去直入奧運機會，改於世界外圍賽爭奪男、女團各9席；女將杜凱琹、李皓晴及蘇慧音，上周已於首輪取勝入圍，男隊則意外落敗跌入次輪賽事，最終如願奪得資格，同時添男單兩席。總教練陳江華稱，過程雖驚險，卻為球員上一課：「男隊在非常困難的情况下，取得遲來的新年禮物，意義重大，對球員心態及團隊凝聚力，都有很大提升，期望他們將來備戰及賽事，會有更大突破。」

連同黃鎮廷/杜凱琹已奪混雙資格，女將亦獲兩項單打席位，港隊在乒乓球項目手握7張入場券，暫時超越泳隊成為大戶。香港代表團現奪17張東京奧運入場券，以「牛下女車神」李慧詩為首的單車隊、羽毛球隊等，席位亦可說是手到拿來，只待排名積分截止。

而單車隊今日於完成場地單車世界盃加拿大站，李慧詩未有參賽，其餘車手繼續為奧運搶分，其中男將羅子駿爆冷於爭先賽獲第4名，張敬樂/梁峻榮在男子麥迪遜賽獲第8名，女隊派出梁寶儀及逄瑤則排名11。

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