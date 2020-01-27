體育

【高比墜機亡】尼馬建功舉手勢致意 C朗美斯細哨社交網表哀思 (17:04)

退役NBA傳奇球星高比拜仁，今晨在加州乘直升機時墜機身亡，震驚全球。「黑曼巴」生前與足球壇關係密切，在離世後足壇各界，亦向這位體育巨星致哀。其中效力巴黎聖日耳門（PSG）的尼馬今晨於法甲建功後，在慶祝時舉起2及4時手勢，向職業生涯曾穿24號球衣的高比致敬；英格蘭國腳史達寧及拉舒福特等，亦在社交網站表達哀思。

在籃壇享負盛名的高比，生前曾透露自己熱愛足球，因此與足壇不少球員關係密切。「黑曼巴」曾與美斯合作拍廣告，又到訪不少球會與眾球星交換球衣，因此有網民曾指高比是「被籃球耽誤的足球員」。在其離世消息傳出後，足壇各界難掩傷痛。其中巴西隊前鋒尼馬，今晨於法甲梅開二度，助PSG以2：0擊敗里爾。在射入第2球後，尼馬隨即以手指舉起「24（高比拜仁曾用的球衣號碼）」的手勢，並雙手合十鞠躬致意。美斯、基斯坦奴朗拿度、朗拿甸奴等亦不約而同在社交網站發文，向這位巨星致敬。

球會方面，曾與高比交換球衣的英格蘭國腳哈利卡尼，其所屬球會熱刺在社交網站發文，指體壇痛失一位「真正的傳奇」。小時候曾在意大利居住的高比，曾透露自己是AC米蘭的球迷，並曾到訪球會基地，穿上紅黑軍團的球衣留影。「紅黑軍團」指高比離世的消息令人無言，世人將永遠懷念這位體壇傳奇。巴塞隆拿則上載高比與恩尼斯達在2015年交換球衣的相片，指對方離世令人震驚，並向西班牙籍籃球名將、曾與高比在湖人合作的加素致以慰問。

相關報道：高比拜仁直升機墜毁身亡　終年41歲

相關報道：高比拜仁死訊震驚各界　特朗普：他人生才剛起步　奧巴馬：球場上傳奇人物【短片】

相關字詞﹕編輯推介 體育 高比 高比拜仁 墜機 直升機 空難 足球 籃球 尼馬 巴黎聖日耳門 法甲 AC米蘭 意甲 湖人 加素 熱刺 哈利卡尼 C朗拿度 美斯 巴塞隆拿 朗拿甸奴 英格蘭隊 巴西隊 英超 黑曼巴

上 / 下一篇新聞