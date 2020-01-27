【高比墜機亡】尼馬建功舉手勢致意 C朗美斯細哨社交網表哀思 (17:04)

在籃壇享負盛名的高比，生前曾透露自己熱愛足球，因此與足壇不少球員關係密切。「黑曼巴」曾與美斯合作拍廣告，又到訪不少球會與眾球星交換球衣，因此有網民曾指高比是「被籃球耽誤的足球員」。在其離世消息傳出後，足壇各界難掩傷痛。其中巴西隊前鋒尼馬，今晨於法甲梅開二度，助PSG以2：0擊敗里爾。在射入第2球後，尼馬隨即以手指舉起「24（高比拜仁曾用的球衣號碼）」的手勢，並雙手合十鞠躬致意。美斯、基斯坦奴朗拿度、朗拿甸奴等亦不約而同在社交網站發文，向這位巨星致敬。

球會方面，曾與高比交換球衣的英格蘭國腳哈利卡尼，其所屬球會熱刺在社交網站發文，指體壇痛失一位「真正的傳奇」。小時候曾在意大利居住的高比，曾透露自己是AC米蘭的球迷，並曾到訪球會基地，穿上紅黑軍團的球衣留影。「紅黑軍團」指高比離世的消息令人無言，世人將永遠懷念這位體壇傳奇。巴塞隆拿則上載高比與恩尼斯達在2015年交換球衣的相片，指對方離世令人震驚，並向西班牙籍籃球名將、曾與高比在湖人合作的加素致以慰問。

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