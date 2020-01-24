【高比墜機亡】南華雙星羅意庭梁兆華　難忘與高比在港交流　劍神張家朗:他是傳奇 (19:09)

高比拜仁曾多次訪港，2013年夏天現身灣仔修頓室內場，擔任Nike League嘉賓，是最後一次來港出席籃球公開活動。當時高比與南華球星羅意庭，以及拳擊界「神奇小子」曹星如，在人群前並肩合照。羅意庭表示，今早不敢相信消息，又憶述2013年時獲對方鼓勵：「記得主持介紹我也是籃球員，高比說了幾句鼓勵我，雖然只是簡單交流，但感覺就像今天一樣，有點不真實，難以置信。」

高比當年訪港，為賽事頒發最有價值球員（MVP），獲獎的南華球員梁兆華當時仍是中學生。他憶起當年，自言深受啟發：「獲選為MVP，可以向高比發問。我問他正值受傷，如何克服低潮期，重奪冠軍。他對我說，從出世已準備好。」梁兆華又稱，高比是令他接觸籃球的「啟蒙」：「我是因為他才開始打籃球，以前會瘋狂地看他的片段，落街場模仿。他以勤力見稱，對自己要求高，自己亦因為他而養成這態度，即使受傷都要繼續練。所以問如果他那一方面影響我，我會說是全部。」

香港花劍一哥張家朗亦是籃球迷，他今早在社交網上載高比圖片，悼念自己的其中一位偶像。他接受訪問時稱：「高比是我一直好鍾意、好欣賞的球星，他的曼巴精神值得學習。對我的年代而言，高比就像上一代的米高佐敦，是一係傳奇，希望他能安息。」

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