【西甲：附精華】巴塞吞華倫兩蛋榜首位勢危　薛迪安領軍首敗　「球員不掌握戰術」 (19:19)

華拉度列vs.皇家馬德里 now632台 明晨04：00直播

巴塞隆拿守將碧基在早段禁區內侵犯麥斯高美斯，但後者操刀12碼遭對方門將達史特根撲出，之後一次勁射亦被拍到再中楣。高美斯終到48分鐘射門省中佐迪艾巴入網，並再於77分鐘另一次突擊埋齋，令華倫西亞爆冷贏2：0，自2007年起首次在馬斯泰拿球場擊退巴塞。巴塞落敗後21戰續得43分，若同分的皇家馬德里明晨作客華拉度列凱旋，便會跌落次席。

巴塞是役上半場逾500次觸球，但當中只有9次在禁區內，更連番要達史特根救出致命反擊，教練薛迪安說：「（球員）前45分鐘有些事不太掌握，當然也可能是有些理念解釋得不清楚，因而被誤解了，有些傳球毫無意義。華倫西亞上半場應領先，因為己隊表現實在太差。」他否認是球員態度問題，特別是中場法蘭基迪莊狀態低迷是由於對方正改變踢法，又指下半場表現好轉。

巴塞最終全場有14次埋門，當中11次來自美斯，但未考驗到主隊後備門將查奧美杜明尼治，第21輪已錄得本季第4場敗仗，超越上季全季的3場，勢難保自2008/09年球季起單季不多於5場的走勢。

另外，在薛迪安麾下失上陣機會的翼鋒卡利斯佩雷斯，據報獲意甲羅馬垂青，將以先借後買形式離開魯營。而華倫西亞射手洛迪高摩連奴今場只後備上陣，一直有傳會加盟巴塞的他，據報賽後沒有與隊友慶祝勝利。至於早前有傳回巢巴塞的西班牙國腳丹尼奧莫，則落實由克羅地亞球會薩格勒布戴拿模加盟德甲RB萊比錫，據報轉會費為2000萬歐元（1.71億港元）。

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