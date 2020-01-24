【武漢肺炎】下午辦賀歲盃記者會　晚上被港府宣布取消　足總主席貝鈞奇稱理解 (21:27)

署理特首張建宗在今晚政府跨部門記者會宣布，因應武漢肺炎在香港的最新情况，由港足對港聯的賀歲盃將會取消：「我們覺得有太多人群聚集是不適宜，主辦機構（香港足總）亦認同。」

不過，在公布消息前，足總疑「被通知 」蒙在鼓裏。貝鈞奇雖指，足總在記者會後有跟政府相關部門溝通，但據悉，當政府公布消息後，有足總高層才急忙向政府了解事宜。而足總回覆傳媒查詢時，亦僅稱正與政府溝通，有進一步消息會再更新，甚至一度稱，明早港足及港聯的操練仍如常舉行。

而足總今午舉行賀歲盃記者會時，也未有提及或有機會取消賽事。足總主席貝鈞奇亦稱，武漢肺炎疫症勢影響入場人數，但相信仍然會有觀眾入場，並呼籲球迷做好預防措施。

原定代表港聯出賽的愉園門將屠俊翹表示，對賽事取消感可惜。另有球員稱，不贊同政府以跨部門形式率先公布，球員也是晚上才收到足總通知，而他亦稱，經過2003年沙士爆發後，香港市民衛生意識已大大提高，不相信一場足球賽事會令疫症蔓延，反應在邊境做好預防工作，而非突然取消戶外公眾活動。

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