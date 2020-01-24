【球壇賀歲:有片】阿仙奴吉祥物拜早年 沙拿洛夫雲打乒乓波「內訌」迎鼠年 (20:36)

還有兩日便是農曆大年初一，在這個普天同慶的日子來臨前，歐洲球壇亦發布賀年短片，與球迷迎接鼠年。其中英超球隊阿仙奴出動吉祥物Gunnersaurus，與前鋒拿卡錫迪等粉墨登場。「一哥」利物浦則有前鋒穆罕默德沙拿及洛夫雲打乒乓球，向廣大球迷拜個早年。
近年與中國市場關係密切的阿仙奴，一如既往在農曆新年前發布短片。有別於過往由球星寫揮春或唱歌等橋段，廠兵今次出動貌似「清潔龍阿德」的吉祥物Gunnersaurus，拿卡錫迪、比利連等則趕緊在更衣室佈置燈籠等，營造新春氣氛。在片段末段眾人齊集，恭祝大家「鼠年大吉」，其餘廠兵如洛賀丁等亦祝大家「吃好喝好」，向大家提早拜年。然而球迷反應兩極，有中國球迷相當受落，亦有人批評阿仙奴在英超暫列第10，愛隊成績低迷難以開懷。（阿仙奴賀年短片）
而在英超氣勢如虹的利物浦，則有沙拿及洛夫雲上演另類內訌，以乒乓球一決高下。據說熱愛乒乓球的兩人有板有眼，在波枱上針鋒相對。雖然洛夫雲最終擊敗沙拿捧盃，並稱對方的笑容虛假，但無損兩人友誼，賽後互相擁抱對方（利物浦賀年短片）。今季意甲銳意爭標的國際米蘭，則有漢丹洛域登場，在片段中獲隊友登門拜訪送禮外，又與主帥干地等互發訊息，言談間流露對新年的期盼及祝賀（國際米蘭賀年短片）。而西甲的巴塞隆拿則與中國美術學院合作，將美斯及蘇亞雷斯等球星，融合在富中國特色、題為「巴薩賀新春」的海報中。
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