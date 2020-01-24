【球壇賀歲:有片】阿仙奴吉祥物拜早年 沙拿洛夫雲打乒乓波「內訌」迎鼠年 (20:36)

還有兩日便是農曆大年初一，在這個普天同慶的日子來臨前，歐洲球壇亦發布賀年短片，與球迷迎接鼠年。其中英超球隊阿仙奴出動吉祥物Gunnersaurus，與前鋒拿卡錫迪等粉墨登場。「一哥」利物浦則有前鋒穆罕默德沙拿及洛夫雲打乒乓球，向廣大球迷拜個早年。