【賀歲盃】領軍鬥廖俊輝演師徒對決　「初哥」張健峰盼小將爭表現 (18:26)

去年夏天掛靴的前港腳張健峰，過去半年加入港足教練團，今行首次以主教練身分領軍，他稱賽事屬表演賽性質，勝負其次，雙方將會大打進攻足球，但同時強調代表港足出賽，紀律性和執行性一定要強：「對於他們將來能否繼續入選港足，這是重要一環。香港球員個人能力不算特別強，球隊整體和紀律性，對港足十分重要。雖然是港足B隊，但對年輕球員是很好的機會，我也會將他們參賽的意見，給港足主教練參考。」

張健峰笑言，「輝哥」廖俊輝在教練團經常「過兩招」，提點他賽後檢討和表達技巧等，他亦希望自己能令球員有得着：「我做教練的目標是，球員在我陣中會有得着。很感謝入選的球員參賽，希望球迷以行動入場支持球員的付出。」至於會否「腳癢」落場，昔日任港足正選左閘的「張峰」笑稱：「長江後浪推前浪，我們應該要多點看年青球員。」帶領港聯的廖俊輝期望，雙方放開懷抱，大打進攻足球增添娛樂性，亦讚「張峰」是有潛質的教練。

至於時隔5年重披港足球衣的後衛曾至孝稱，穿上港足球衣總會熱血沸騰，並稱：「我不覺得戲碼有好或不好之分，年輕球員有機會自然會拼搏，單是激烈地奮鬥已有看頭。我亦不想浪費每個球迷入場的熱心，沒理由因悶場而離開，最低限度目標，是帶出一場有競爭及觀賞性賽事給球迷。」他笑言，會努力令球會隊友、港聯隊長法比奧繁忙。張健峰亦期望，前隊友曾至孝的經驗，能帶領陣中小將。

至於頭場賽事，由香港女足對「明日之星隊」，香港女足經理黃若玲解釋，明日之星隊主要來自女足U18，亦有4名U15及3名U23球員，冀新星令人眼前一亮，證明香港女足並非只有過往慣常入選球員：「這是個難得機會，並非每個女足球員都可到旺角場比賽，要好好珍惜，希望藉此令女足更普及。」她希望賽果一團和氣，從而互射12碼分勝負。

而比賽當日球場有賀歲福袋發售，有機會購得港足球衣，大細福袋分別售338元及168元。首200名購福袋球迷，可換領賀歲盃限量版毛巾一條。

鼠年賀歲盃賽程

日期：2020年1月26日（日）

地點：旺角大球場

賽程：下午13：30 香港女足vs.明日之星隊

下午16：00 港足vs.港聯

票價：$80、特惠$30

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