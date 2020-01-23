【賀歲盃】武漢肺炎勢影響入場意欲　貝鈞奇籲做好預防措施　 (16:21)

賀歲盃將於下周日下午在旺角大球場舉行，戲碼為「雙料娛樂」，頭場為女足賽事，下午4時由港足對港聯，是近5年第3次。

香港足總今午舉行賽事記招，足總主席貝鈞奇期望，透過賀歲盃與民同樂，共慶新春：「賀歲盃是香港球壇每年傳統賽事，我們希望延續傳統，帶出新春氣氛。雖不少人覺得戲碼未必算強，這是事實，畢竟籌備較匆忙，有些球員及外援都已安排休假或行程，但這可給青年或一些較少上陣的球員粉墨登場。我亦相信球員落力比賽，場面都可以精彩。」

對於本港昨日出現兩宗「高度懷疑」感染新型冠狀病毒個案，不少市民紛紛戴上口罩預防，適逢此時即將舉行賀歲盃，被問到會否進一步打擊入場人數，貝鈞奇也呼籲球迷注意健康：「當然有一定影響，但相信也會有球迷入場，最重要是做好預防措施。香港在2003年爆發SARS，市民注意衛生戴口罩亦無可厚非，但要密切注視香港最新情况，不要過於恐慌和憂慮，球場雖然會聚集人流，但是露天和較空曠，空氣會較流通。」

對於今屆賀歲盃，原定由香港飛馬協辦及邀請外隊，貝鈞奇稱，因時局變化等因素而未能成事，最終由足總主辦，透露今屆開支跟兩年前主辦時相若，為約100萬港元，主要包括獎金，但亦找到贊助。他續說，足總近年也曾多次主辦賀歲盃，但承認曾帶來虧損，故將來還是首選由本地球會主辦，呼籲各會方積極爭取。不過，他承認近年物色強隊來港賀歲，是有一定難度。對於3支港超隊未有派兵，或未有派主力參賽，貝鈞奇指球會反映已安排行程準備下月賽事、行程倉卒或外援已提早休假等因素。

相關報道：【賀歲盃】年初二再演港足對港聯 近5屆第3次

其他報道：【東京奧運】陳芷澄下月領銜香港女子高球賽 主場爭奧運積分誓溫舊夢