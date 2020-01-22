【英超】梅斯達菲自殺式回傳累雷斯領紅　遭網民狠批　請纓駕車送他離開 (20:54)

阿仙奴後防多傷兵，大衛雷斯需再與梅斯達菲合作中路防守。26分鐘，梅斯達菲回傳乏力，被車路士箭頭譚美阿巴謙截得皮球，他其後擺脫敵軍門將賓特尼奴，但被倒戈的大衛雷斯踢跌獲判12碼，後者亦因此接逐客令。佐真奴費路操刀一針見血，「藍戰士」上半場領前。63分鐘，加比爾馬天尼利藉車路士的尼高路簡迪中場滑倒，長驅直入後射入扳平。可是車路士後衛艾斯派古達於84分鐘射入再度超前。87分鐘，右閘比利連為阿仙奴妙射追平2：2完場。

連同足總盃在內，阿仙奴新帥阿迪達錄得2勝4和1負的平凡成績，仍對麾下大嘉讚賞：「我半場休息時，已感到球員充滿反撲的信念。」車路士主帥林柏特則頗為沮喪，他說：「這仗己隊可入3或4球，球隊需正視臨門一腳。續排第4是好事，但我知道，球隊至少應可多取10分。」另外，譚美阿巴謙今仗觸傷足踝，林柏特希望對方不用避戰數周，即使事與願違，也有替補人選。

至於梅斯達菲賽後則成為網民攻擊目標，例如「他應向雷斯道歉」和「他是個腦殘」，更有人寫道「賣走他。今晚……我可以開車送他去英國的任何一個機場」。

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