【英超】迪布尼破英超助攻紀錄　妙傳阿古路助曼城挫錫菲聯 (19:32)

曼城此役令人意外地，有守將拿樸迪接近5個月來首次上陣。取代阿古路掛帥的「主耶穌」加比爾捷西斯，上半場曾主射12碼被錫菲聯的曼聯借將甸恩軒達臣撲出，也是這名巴西籍鋒將連同國際賽在內，近10次操刀極刑第6次宴客。阿古路於67分鐘入替主耶穌，7分鐘後，這名曼城歷來最佳射手接應奇雲迪布尼右路妙傳地波建功，助「藍月」以1：0勝出，賽後24戰得51分續排次席，落後少踢兩場的一哥利物浦13分。

阿古路各項賽事近5次披甲入8球，曼城主帥哥迪奧拿賽後稱讚他，還表示：「我們知道拿樸迪不能踢足全場，故為保護他，後防有5個球員。他是關鍵球員，球隊掛念他，他的回歸令我們很高興。」錫菲聯領隊基斯韋達則指出，球隊是不敵「迪布尼的絕妙傳送，以及阿古路的走位和埋門功夫」。迪布尼今季已有15次助攻，之前兩季獻出至少15次助攻，當中在2016/17年有18次，以及2017/18年球季達16次。錫菲聯賽後以33分守在第7位，與周四凌晨迎戰韋斯咸的李斯特城，一樣失23球。

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