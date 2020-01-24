【拳擊】武漢肺炎嚴重取消外圍賽　打亂曹星如爭入奧運部署　港拳總主席:新賽期待定 (16:33)

奧運拳擊亞洲及大洋洲外圍賽，原訂下月3至14日在中國武漢上演，但日本《共同社》今日報道，賽會因應武漢肺炎疫情，決定取消賽事。香港拳總主席葉國祥接受本報查詢時，確認收到賽會通知不用前往武漢：「不單是港隊，其他代表隊也收到通知了，但新賽期、場地等安排，仍要待賽會安排。我們原本下周五出發，現急於聯絡運動員及教練改期，航班亦已取消，這兩日亦需與港協暨奧委會商討下一步安排。」

有指賽會將在中國其他地區覓地再戰，但國際奧委會至今未公布新承辦地區及賽期等。港產「神奇小子」曹星如離開職業拳壇後，全力衝擊今年東京奧運，他近日在保加利亞完成集訓返港，原本集訓之行全為備戰這次外圍賽，賽期更改將影響他的部署。

而奧運女足亞洲區第3圈外圍賽，原本亦於武漢舉行B組賽事，同組尚有中華台北隊。據報中華台北足協表示，若賽事不另行選址，為保障選手安全，有可能考慮退賽。

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