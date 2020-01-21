【亞冠外】大埔作客10人下1:5負吉打次圈止步　陳文輝破蛋 (22:50)

大埔今仗由新主教練戴貝碧首次領軍，穿上紅色作客球衣改做「紅戰士」，外援翼鋒勞高先列後備，正選門將陸平中未能趕及復出，改由何銳把關。今仗有19,803人觀戰，同樣首戰亞冠外、主場出擊的吉打，由一對非洲籍箭頭攻堅，包括新加盟的上季馬來西亞超聯神射手卡柏。開賽僅3分鐘，陣容不整的大埔先失守，被主隊的科特迪瓦籍前鋒察查，在離門20碼妙射先開紀錄。大埔的陳文輝及金玟基及後有攻門機會，但均未能轉化成入球，戰至22分鐘再失一球。主隊球員傳中，門將何銳接球甩手，造就察查門前補射梅開二度。禍不單行的是，33分鐘，大埔一次角球攻勢不果，被對手打反擊呈單刀狀態，孫銘謙拉跌對手，令這名19歲大港腳領紅被逐。大埔10人應戰上半場落後0：2。

換邊後僅2分鐘，大埔在禁區內未能解圍被主隊球員阿斯曼得手。落後3球的大埔換入勞高冀加強攻力，這名32歲翼鋒其後兩度射門，但一次高出，一次被門將撲出。阿斯曼於67分鐘再入一球梅開二度，大埔於69分鐘終由陳文輝破蛋，這名31歲中場繼上周港超，連續兩仗有「士哥」。察查於補時演帽子戲法，大埔終負1：5，繼東方龍獅及傑志後，港超球隊連續3季在亞冠外圍賽次圈止步。

大埔將轉戰亞協盃分組賽，I組對手為中華台北的大同及澳門的鄒北記等隊，賽事3月中起舉行。吉打則於下周二（28日）亞冠附加賽作客韓國對FC首爾。

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