【港超】足總擬香港球季與亞洲同步　多間球會憂炎夏作賽 (19:20)

足總董事兼冠忠南區會長黃良柏會後透露，會上除了簡介《香港2034足球計畫》，包括改與亞洲賽期同步。他說，新制下賽季需考慮多方面，如季前要銜接近半年「真空期」，亦要避免在香港夏天日間炎熱天氣比賽，但改為夜間舉行會影響入座率。有球會提出，足總提供球會資助應更到位，如球場租金等。

愉園董事潘文迪表示，球會考慮到7至8月日間是否適合比賽，以及轉賽季還牽涉港甲以下等多個組別，需向各級聯賽球會諮詢意見，還有真空期如何處理等。他稱：「該數個月球員也要收入，這是球會要考慮的問題。以往康文署會在7至8月保養球場草地，署方會否配合球季而更改保養時間？這都是需考慮因素，相信之後會繼續討論。」足總提及會有更多資助給球會青訓，潘文迪透露，會上提到要確保每間港超隊都必須有U14、U16及U18梯隊。

富力R&F港超專員許世競表示，目前較多擔心亦是夏天比賽問題：「相比內地，香港夏天較濕熱，足總提到避免在夏天下午早段比賽，改為平日晚上舉行，但球員在炎夏比賽會否感吃力，從而影響比賽質素。還有燈光問題，目前我們的燕子崗體育場是不適合打夜波。當然還有數年，若足總落實，我們會再配合。」

另外，港超理文今日宣布簽入前葡萄牙隊小國腳賓希路，現年32歲的他可勝任中堅或防中，將披上「衝蜂」21號球衣。今季成績大躍進的理文現以16分排第4，落後榜首富力R&F差6分但少踢一場。賓希路身高1.85米，外貌甚似葡萄牙隊國腳貝拿度施華，年少時曾代表葡國U19、U20、U21及U23出賽，並在葡超博維斯塔出道，之後到過以色列、印度及泰國等國家落班。他將取代今季加盟、剛落實解約的中堅迪奧高之外援名額。

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