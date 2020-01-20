【亞冠外】大埔明晚殘陣鬥大馬吉打　新帥戴貝碧亮相　籲麾下毋懼應戰 (19:41)

吉打vs.和富大埔 周二晚上21：00開賽

大埔今季首度挑戰亞冠盃賽事，由持有歐洲及亞協專業教練牌照的主教練戴貝碧領軍，但他除了早前曾短暫來港，之後一直未有出席球隊操練，直至近日才直接到馬來西亞會合球隊。總監馮凱文及新助教伊雲則主持在港時的訓練。

近況七連敗的大埔，今仗面對上季馬超足總盃冠軍吉打，明仗將穿紅色作客球衣出戰。球隊正受後防傷兵滿營困擾，正選門將陸平中在上月底高級組銀牌4強受傷，雖最近已復操，但他承認右膝韌帶的傷勢仍未完全康復，趕及上陣機會不高，需留待參與賽前操練後再看情況。若他缺陣，將要由近期屢有犯錯的何銳或錢兆琛把守最後一關。而右胸肋骨骨折的後衛廖偉業，聯同楊紫彬、梁星耀等小將都未有隨隊。而從亞協官網所見，大埔中場麥保美及唐道碧均未列球員名單之中，意味二人都無法以本地球員身分出戰。

大埔今季陣容面目全非，加上首席射手辛祖季中離隊後，陣中有亞洲賽經驗的球員不多，只能依重前季曾代表東方龍獅出戰亞冠盃外圍賽並有入球的勞高，聯同中村祐人、陸志豪、車潤秋、陳文輝及楊賜麟等，曾參加亞協盃賽事的戰將肩負重任。

大埔今傍晚在比賽場地、可容納逾3.2萬人的達魯爾阿曼體育場，舉行賽前最後一課操練，當地氣溫高達逾30℃，天氣頗為濕熱。戴貝碧出席今午賽前記招時，承認球隊目前狀況欠佳，雖以球隊機密為由拒透露以甚麼戰術迎戰，但稱：「我們會以戰術展示出大埔全新及最好的一面，雖然陣中不少球員都是首次踢亞洲賽，但不需要感到懼怕，反而要盡情享受比賽。」同場出席記招的伊雲則稱，今仗最重要是證明自己，盡力踢出一場好波，並堅稱隨隊的所有球員都能今仗候命。

上季未有為大埔出戰亞協盃分組賽的隊長杜度亦指機會難得，會全力以赴：「這是個特別時刻，並非每個球員都有機會在有數萬名觀眾的亞冠舞台上比賽，作為球員一定會為球迷用盡200%應戰。」吉打上季馬超獲第4，陣中有上季馬超神射手的利比里亞籍前鋒卡柏攻堅，但新一季馬超下月底才開季，狀態成疑。賽事一場分勝負，法定時間打和將加時再互射12碼，晉級一方將於下周二（28日）作客韓國對FC首爾。

其他報道：【港超】大埔確定亞冠外援人選 馮凱文透露季中添兩新兵

其他報道：【港超】大埔2:4負南區七連敗 下周二征亞冠外響警號