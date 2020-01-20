【澳網】15歲嘉奧芙再挫39歲大威　禾琪開門紅　再晉級或遇細威 (21:48)

今年首項大滿貫澳洲網球公開賽今午展開，15歲超新星嘉奧芙（Cori Gauff）續演初生之犢本色，繼去年溫網後，再在首圈淘汰「大威」維納絲威廉絲。退役在即的「丹麥甜心」禾絲妮雅琪亦旗開得勝，再晉級或硬撼好友「細威」莎蓮娜威廉絲。
大威因傷棄戰月初的澳網熱身賽，今午近來新季首仗，即要面對年輕24歲的「剋星」嘉奧芙，最終由嘉奧芙以7：6、6：3勝出。雖然時隔半年再在大滿貫首圈被對方淘汰，但身為前輩的大威大方讚賞嘉奧芙：「對這年紀來說，她表現得極為成熟，前途無可限量（the sky's the limit for her）。」
世界排名69位的嘉奧芙，若在次圈擊敗排名低5位的施史迪雅（Sorana Cirstea），32強將對大坂直美或鄭賽賽的勝方。女單盟主大坂直美今以6：2、6：4晉級，次圈將與中國金花鄭賽賽合演「日中大戰」。
至於前世界一姐禾絲妮雅琪「掛拍」前最後一戰，以6：1、6：3擊潰美籍球手姬絲迪安恩（Kristie Ahn），而同處上線的細威亦以6：0、6：3輕勝俄籍小將。禾琪和細威向來感情要好，月初在奧克蘭公開賽破天荒攜手出戰女雙，不過後日若分途晉級，將在32強「化友為敵」。
男單方面，3號種子費達拿與6號種子特薛斯柏斯，同以盤數3：0晉級，次號種子佐高域亦以3：1過關。世界「一哥」拿度明午登場，將對玻利維亞籍球手戴利亞（Hugo Dellien）。
澳網首日焦點戰果（國籍/種子）
女單首圈
巴迪（澳洲/1） 5：7、6：1、6：1勝 特舒倫高（烏克蘭）
大坂直美（美國/3） 6：2、6：4勝 寶絲高娃（捷克）
姬維杜娃（捷克/7） 6：1、6：0勝 施妮雅高娃（捷克）
莎蓮娜威廉絲（美國/8） 6：0、6：3勝 樸達普娃（俄羅斯）
嘉奧芙（美國） 7：6、6：3勝 維納絲威廉絲（美國）
禾絲妮雅琪（丹麥） 6：1、6：3勝 姬絲迪安恩（美國）
鄭賽賽（中國） 6：3、6：2勝 基蓮絲嘉雅（俄羅斯）
男單首圈
費達拿（瑞士/3） 6：3、6：2、6：2勝 莊遜（美國）
特薛斯柏斯（希臘/6） 6：0、6：2、6：3勝 卡路素（意大利）
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