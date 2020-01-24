【意甲】C朗起孖祖雲險勝多國米4分 巴神1分鐘內兩黃一紅　稱拒絕改變自己 (18:22)

由於賽前國際米蘭對萊切爆冷和波失2分，因此祖雲只要全取3分便可鞏固榜首優勢。與保羅戴巴拿在前線攻堅的C朗，在完半場前於禁區左腳射門破網，助球隊先拔頭籌。下半場55分鐘，帕爾馬藉阿特蘭大借將哥尼利斯扳平，但3分鐘後C朗再下一城，助球隊再度領先。雙方其後再無入球下，祖雲最終以2：1險勝。

是役梅開二度的C朗，在歐洲五大聯賽累積入432球，一度追平西甲班霸巴塞隆拿前鋒美斯，惟後者其後一箭定江山，領軍小勝作客的CF格蘭納達1：0。意甲近7仗有11球進帳的C朗，指國米失分為取得入球提供動力：「當知道國米失分及拉素贏波後，我知道球隊需確立優勢才有望爭標，帕爾馬的組織力非常出色，這場賽事一如所料是場硬仗，但慶幸我們達成目標。」

另外，今季深陷護級漩渦的尾三球隊布雷西亞，主場與卡利亞里賽和2：2。主隊是役除有新兵比卡比查拿臣地標上陣外，前鋒巴洛迪利亦成為焦點。這名29歲射手在74分鐘後備入替，至81分鐘因起腳過高領黃後，疑不滿球證判決與對方爭執，結果不足10秒後，再度領黃接逐客令。巴神賽後指自己的形象不會因一場賽事而改變：「你們可以繼續批評我，但我不會有任何改變，我會繼續自己的工作，這沒有任何問題。」

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