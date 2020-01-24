【港超】東方龍獅再送港將赴葡萄牙學法　港足U18中堅梁𧙗維加盟科瓦彼達迪 (16:14)

「一仔」梁𧙗維是首位透過東方龍獅「Project E」拓展計劃，到葡萄牙學法的球員，上季已曾加盟葡乙球隊洛里什的青年軍，在葡萄牙一年半後，今次改投科瓦彼達迪，在剛於周日從球會管理層手上接過球衣及正式簽約，初期會先在該隊的U19青年軍訓練，若表現理想，未來有機會於一隊亮相。這名港足U18中堅，去年曾代表參加U19亞洲盃外圍賽及在高雄舉行的CTFA U19邀請賽。

他說：「來到一年半終於有機會踢職業足球，希望未來可挑戰更高級別賽事。葡萄牙跟香港足球最大分別，是基本功方面，傳失球情況在這甚少出現。我會付出百分百努力操練和學習，將來將寶貴外流經驗回饋東方甚至香港球壇。」21歲東方港將茹子楠於去年2月也曾加盟科瓦彼達迪，但因適應等因素只效力約4個月，今季已返回港超東方。

東方龍獅現時與科瓦彼達迪及法乙索察等多支歐洲球會成合作伙伴，去年中亦只跟英超狼隊合作，定期挑選潛質小將外流學法。港足U12球員馬希偉現亦在洛里什的青年軍效力。

另足總宣布，理文門將袁皓俊及翼鋒鄭兆均退出賀歲盃，補選佳聯元朗門將葉嘉宇及標準流浪前鋒林學曦。

梁𧙗維檔案：

暱稱：一仔

出生日期：2002年1月13日

身高：1.79米

位置：後衛、中場

曾就讀學校：浸大附屬學校王錦輝中小學

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