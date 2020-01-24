【英超】利物浦2：0挫曼聯　拋離曼城16分　高普領軍150勝拒慶祝　 (17:23)

利物浦先有中堅華基爾雲迪積克於14分鐘頭槌建功，完場前再由穆罕默德沙拿突擊「埋齋」，以2：0擊敗曼聯，紅軍續保今季英超不敗金身，22戰21勝1和得64分，較多打一場的「二哥」曼城多16分。首奪英超的呼聲愈來愈高，球迷亦高唱「我們快將捧盃」慶祝贏波，高普聞言則馬上降溫：「他們之前也在唱，我沒意見。不過全世界都可以慶祝，除了我們，目前形勢不變，只是多了3分優勢。」

雲迪積克為紅軍先開紀錄後，隊友羅拔圖法明奴原本亦在24分鐘將皮球送入網窩，不過視像助理裁判（VAR）指雲迪積克侵犯曼聯門將迪基亞在先，推翻入球。紅軍中場韋拿杜姆其後亦接應阿歷士張伯倫再入一球，卻又被VAR檢視後判越位在先。

取得領軍第150場勝仗的高普，豪言若非在雙紅會大戰，上半場已入3球，但他亦直認65分鐘後受壓較多，與客軍主帥蘇斯克查力撐球隊下半場發揮出色之言不謀而合：「我們創造很多傳送、機會和壓力，只是埋門時未夠好，但最後半小時踢得真的很好。」

此外，蘇帥談及上周在足總盃對狼隊時受傷的拉舒福特，因壓力性骨折最少再唞6周，盼在轉會窗尋求短期替補。

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