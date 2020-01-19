【意甲】伊巴謙主場掛帥AC險勝3：2　國米缺楊格遭萊切逼1：1　 (21:07)

AC米蘭此役有伊巴謙莫域自2012年後，再於聖西路球場掛帥，丹麥籍新兵卡積亞亦「地標」，但焦點落在借將列比錫身上。開賽6分鐘便失守的AC米蘭，換邊後換入這名26歲克羅地亞籍前鋒，他分別在48分鐘及完場前建功，加上後衛迪奧靴南迪斯亦有進帳，以3：2險勝有前鋒拿沙格拿一度追平2：2的烏甸尼斯。

加盟後首度建功的列比錫，早前被指在不獲重用下有意返回德甲，惟AC米蘭總監馬沙拿昨稱球隊在1月傳會窗未有任何計劃，意味列比錫勢續留效至季尾。至於國際米蘭同日稍後雖有後備上陣的後衛巴斯東尼在72分鐘建功，卻被萊切於3分鐘後扳平完場。

另外，拿玻里昨晨主場以0：2不敵費倫天拿，聯賽吞下三連敗，主帥加度素前途亦亮起紅燈。據《米蘭體育報》報道，班主迪羅倫迪斯考慮再度易帥，重新起用上月被解僱、現執教愛華頓的安察洛堤。加度素賽後未有回應下台傳聞，但呼籲麾下忘記敗仗，全力備戰周三於意大利盃8強迎戰拉素。

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