【英超】蘇斯克查拒認利物浦歷來最佳　雲迪積克：最高後衛身價為馬古尼添壓力 (20:58)

利物浦vs.曼聯 now611/621台 明晨00：30直播

蘇斯克查說：「我會說1999年成為三冠王的曼聯是最佳球隊。不過，且看利物浦今季結束時，是否亦能有這成就。我也認為他們有此能耐。」他又指利物浦的「埃及文明」進攻組合威力過人，是由於對方3人因長時間合作而非常有默契，卻強調不足以令曼聯球員畏懼，事關「我們肯定已比之前交手時增強信心」

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甚有機會首奪英超冠軍的利物浦方面，中堅華基爾雲迪積克表示，不會因新任曼聯隊長哈利馬古尼，搶走自己是最高身價後衛的名銜，而導致出現芥蒂：「不，祝他好運。隨着時間的過去，事情總會改變，因這就是市場。我們做球員的，在身價方面是無影響力的。不過，金錢總會帶來壓力。」

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