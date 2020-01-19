【傑運選舉】公眾投票今展開　吳安儀平常心爭七度蟬聯 (18:01)

港協暨奧委會今午在荃灣舉辦記者會，過百運動員現身向市民拉票，包括桌球星將吳安儀、競走一姐程小雅等「八傑」候選人，公開向市民拉票。過去7年均當選「八傑」、曾兩奪星中之星的安儀，表示去年已盡力做到最好，以平常心面對獎項，但新一年冀在賽場再有突破：「希望提高連續得分能力，去年12月至今打了5棒過百，是一大進步，今年希望能保持這種穩定性。」

去年首奪賽艇亞洲賽輕量級雙人雙槳金牌的趙顯臻/陳至鋒，將首次競逐最佳運動組合。「阿臻」直言有信心奪獎，又直言看好「牛下女車神」李慧詩蟬聯星中之星；這對亞洲冠軍組合下月將赴歐洲集訓，全力備戰4月的東京奧運亞洲區外圍賽。

至於今屆增設的最具「特出」表現獎，則不設公眾投票。本地搏擊名將曾海蘭憑去年武術世界賽歷史性摘下散打銀牌獲提名，她對首次參與傑運感期待，笑言要開始準備頒獎禮當晚的「戰衣」，又透露即將首次晉身精英運動員行列：「因為世界賽佳績，4月起將成為體院全職運動員，不用再像過往為受傷、醫藥費等擔憂。農曆新年後，就會重投高強度練習，備戰9月世界盃及之後的賽事。」

傑運6個獎項的提名期上月20日結束，當中傑出運動員、傑出青少年運動員、最佳運動隊伍及最佳運動組合，即日起至2月7日接受公眾投票，頒獎禮則在3月24日假灣仔會展舉行。投票詳細可參閱官方網頁。

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