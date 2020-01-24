【英超：附精華】車路士遭紐卡素絕殺　林柏特：輸在入球力弱，不能只靠阿巴謙 (19:38)

車路士此役擁七成控球權，19次攻門多紐卡素13次，但4次「中框」只多敵軍2次，而「喜鵲」中場艾錫希頓卻在補時3分鐘，接應隊友前鋒辛特麥斯明左路傳中一「槌」定音，取得5場英超以來首勝外，賽後也以29分升上第12，至於領隊布魯士執教生涯碰車路士的成績，則改寫為23戰2勝5和16負。事實是由這曼聯名宿督師的紐卡素，今季英超也曾挫曼聯和熱刺，並打和曼城。

車路士前鋒譚美阿巴謙今仗曾四度攻門，惟腳風不順，近7場英超只獨取兩球，林柏特說：「你不能只依賴阿巴謙。這支球隊的球員擁有天賦。我們控制戰局，卻無法將皮球送入網。這就是球隊本季部分的故事。」林柏特又稱：「球隊需要增強實力是最清晰不過了。我們拭目以待吧！」另外，剛於上周與會方簽新約的20右閘列斯占士，此役在75分鐘因足踝受傷退下火線，暫未知傷情。

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