【港超】葉鴻輝屢救險球助東方保勝局　銀牌爭標前先贏理文一仗 (20:23)

東方與理文今仗「預演」銀牌決賽，前者首次同時派出盧卡斯及辛祖同時正選，聯同巴西籍翼鋒艾華頓組成三叉戟攻堅。理文則有後防老將列斯奧復出。東方強大鋒線領軍早段強攻，艾華頓在右路頻頻突破得手，令理文守將疲於奔命，結果他在13分鐘便殺入禁區先開紀錄。他於7分鐘後重施故技再傳中入禁區，辛祖後上射入，助東方領先兩球。受壓的理文於24分鐘首次有黃金機會，射手尼迪利妙射死角，被門將葉鴻輝飛身撲出。倒戈的李康廉完半場前射門，再被葉鴻輝撲出兼中楣，東方半場領先2：0。

換邊後理文傾力反撲，取回不少攻勢，在75分鐘終由沙普夫追回一球，但其後佐迪的頭槌及沙普夫的窩利抽射均柱邊出界，東方終險勝2：1，賽後以9戰16分續排第5，落後同日大勝的富力R&F達6分。

今仗發揮神勇的葉鴻輝稱，上半場表現不錯，但領先兩球後進退失據，令下半場尾段陷劣勢。他稱聯賽已沒退路，往後每仗都必須取勝，才有機會爭標：「理文今季狀態佳，多支球隊實力亦有所提升，令聯賽形勢更緊湊，每仗都是硬仗，希望可繼續下去，令香港足球有進步。」對於下月銀牌決賽，阿輝稱盃賽是一場過，加上新年後球員狀態及傷病因素，跟聯賽踢法會不同。東方主帥李志堅稱，全新進攻組合仍需時磨合，並稱聯賽是長途戰，現在至少不要被前列對手拋離。

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