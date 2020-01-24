【羽毛球:附精華】「巨人殺手」李卓耀印尼賽4強止步　印度聯賽再追神奇之旅 (21:28)

李卓耀今站晉級過程曾擊退世界二哥周天成，昨日再掃走世界第9的中國隊球手石宇奇。這名世界排名23位的港將，今日轉戰世界第3的安東臣，首局初段一度領先，惟被追至7：7平手後失守，先輸9：21。第2局李卓耀再陷劣勢，尾段一次扣殺時球拍斷線，羽毛球卡住球拍而失分，最終亦以14：21敗陣，失去決賽席位。李卓耀稱：「今場發揮其實一般，第一局雖然有領先過，但無控制好場館風向，對手亦比自己打得好。」

肩負港隊最後希望的李卓耀，未能繼去年底香港站封王後，再次殺入決賽，但正爭取趕上東京奧運尾班車的他，預料可賺得更多排名積分。他稍後轉戰印度聯賽，至農曆新年後才回到世巡賽行列。

而世界一哥桃田賢斗日前捲入致命車禍，他返回家鄉日本後，昨從東京出院，首次開腔感激外界支持，惟未透露復出日期。他稱：「身心上我都會努力康復，會以此回報祝願我早日康復的人。」

相關報道：【羽毛球】李卓耀爆冷挫中國隊石宇奇 明日爭取香港站後再闖決賽

其他報道：【游泳冠軍賽】何詩蓓北京站100自奪冠 挫奧運3金得主 距香港紀錄僅0.01秒