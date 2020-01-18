【港超】大埔2:4負南區七連敗　下周二征亞冠外響警號　 (17:19)

大埔將於下周二亞冠外作客馬來西亞對吉打，今午先於港超主場迎戰南區，是兩支地區球隊連續第3場對壘。主隊收起一對有傷的外援中堅杜度及雲美亞斯，南區過去兩場在聯賽及菁英盃分組賽均擊敗對手，今仗於開賽11分鐘，藉倒戈的陳肇鈞一次反擊先開紀錄。23分鐘，南區射手查維斯控球挑過為大埔把關的錢兆琛，交由新加盟首次正選的文迪斯射入空門。查維斯於7分鐘後接應文迪斯妙傳半單刀，再扭過錢兆琛破網。大埔守將杜瑋鴻這次力追下拉傷大腿肌肉倒地，需退下火線。而大埔新助教伊雲，因未辦妥港超證只在場邊觀戰，未有坐在後備席。

大埔及後一度反撲奏效，先在半場補時階段由陳文輝追回一球，換邊後63分鐘，守將車潤秋車身窩利射入世界波，將比數追至2：3，但今仗多次出迎判斷失誤的錢兆琛，在73分鐘再次出迎失誤，被後備入替的迪亞高射入空門，替南區鎖定4：2勝局完場，大埔本月連續3仗對南區皆北。

大埔總監馮凱文賽後坦言，今仗有亞冠外的後顧，除了杜度、雲美亞斯及唐道碧仍有傷，今仗再有杜瑋鴻傷出，令後防兵源更捉襟見肘，而勞高亦剛傷癒，故今仗只踢至71分鐘。門將位置，兩名後備門將何銳及錢兆琛均先後犯錯表現不穩，馮凱文稱二人始終欠經驗，表現不穩是可理解，最近復操的正選門將陸平中，則會隨隊到大馬操練，但只有50%可復出。大埔明晨出發往大馬，在當地有兩日操練備戰。

同日另一場，富力R&F在廣州燕子崗運動場，主場憑基奧雲尼梅開二度、廸布利、伊高沙托尼及羅拔圖各建一功，以5：0大炒標準流浪；新加盟富力的林嘉緯於61分鐘後備入替。

富力賽後9戰22分續居首，理文今傍晚對東方龍獅前，南區以9戰18分暫列次席。大埔過去逾一個月近7場皆敗，包括3場聯賽全負，9戰9分續排第6。

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