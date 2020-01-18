【意甲】楊格加盟國米簽約半年 感激曼聯球迷　冀領新東家爭冠 (16:34)

屈福特青訓出身的楊格，在2011年由阿士東維拉加盟曼聯，並助球隊奪得2012/13球季英超冠軍，以及足總盃、聯賽盃、社區盾及歐霸冠軍各一次。近年失去正選位置的楊格，早前一直盛傳獲國米垂青，至今晨終落實加盟，據報轉會費約為150萬歐元（約1300萬港元），雙方簽約半年，合約結束後可優先與球隊續約。楊格同時成為繼希捷斯（Gerry Hitchens）及曼聯名宿恩斯（Paul Ince）後，第3名效力國米的英格蘭籍球員。他在訪問中首先感謝曼聯球迷的愛戴：「每次我披上曼聯戰衣上陣時，也會傾盡全力，感謝你們任何時候的支持，希望我們在不久將來可再見。」楊格特別提到恩斯，冀可追隨對方步伐：「恩斯是個傳奇，如能取得像他一樣的成就將是無比的光榮。我希望可助國米取得錦標，這也是我加盟的原因。」國米明晚聯賽將作客萊切，意大利傳媒指楊格或先任後備，但仍有望與前曼聯隊友、今季狀態大勇的前鋒盧卡古一同上陣。

另據意媒報道，國米考慮將轉會費提升至1300萬歐元（約1.1億港元），羅致效力熱刺的丹麥國腳基斯甸艾歷臣。而盛傳與羅馬後衛史賓亞蘇拿交換的前鋒保列坦奴，料將繼續留隊。當地傳媒指交易條件之一是國米能確保史賓亞蘇拿的上陣時間，但在楊格加盟後羅馬認為「藍黑軍團」未能遵守有關條款，因此令是次轉會告吹。

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