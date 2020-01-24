【英超】馬古尼加盟曼聯5個月升任隊長　楊格勢投國際米蘭組「英超聯盟」 (21:23)

蘇斯克查在後日作客利物浦的賽事記者會上確認此事：「馬古尼是我們的新隊長，他的領導才能讓我印象深刻，他身上一切都在表達，他是一名領袖。」曼聯今季賽事先後由艾舒利楊格、迪基亞及馬古尼等人戴過隊長臂章。

而楊格在前隊長路爾斯華倫西亞離隊後，今季「擔正」做隊長僅半季便要卸任，皆因這名效力「紅魔」長達8季半的34歲翼衛即將離隊，轉戰意甲國際米蘭，亦得到蘇斯克查確認：「楊格今夏便35歲，如果有其他球會開出兩年合約，對他是一個機會嘗試新挑戰。他在曼聯有一段輝煌的生涯，也是一名好隊長，我會祝願他一切好運。」據報楊格已前往意大利接受體測，將以150萬歐元（約1300萬港元）的「廉價」加盟，跟亦傳快將加盟的熱刺中場基斯甸艾歷臣及車路士中鋒基奧特，聯同盧卡古及阿歷斯山齊士，組成「英超聯盟」。

另外，曼聯主將拉舒福特周中足總盃對狼隊時背部受傷，「雙紅會」上陣成疑。蘇斯克查雖稱不感樂觀，但有報道指，這22歲英格蘭鋒將或會打止痛針作賽，繼首循環建功打和後，力爭令紅軍今季第2次聯賽失分。

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