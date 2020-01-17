【賀歲盃】張健峰領軍港足　元朗愉園成港聯骨幹　3港超隊未派兵 (17:42)

各港超隊派兵方面，元朗成大戶有8人，其次為冠忠南區、理文及愉園各佔7人，東方龍獅3人，富力R&F及標準流浪各2人。和富大埔、傑志以及原定承辦賀歲盃的香港飛馬，則沒派球員參賽。大埔將於下周二作客馬來西亞出戰亞冠盃外圍賽，據悉傑志為備戰下月本地及亞協盃外圍賽賽程，在下周及新年期間已安排集訓計劃。

港足由今季掛靴、現任港足教練團成員的前港腳張健峰任主教練，陣容除了有袁皓俊、鄭兆均及陳廣豪3名大港腳，亦有劉學銘、余煒廉、余沛康、胡晉銘及茹子楠等上屆亞運或省港盃成員。

港聯方面，除了門將選用屠俊翹及李溢晉，其餘位置起用外援，後防有老將法比奧、比圖及川瀨浩太，中場有安達、祖連奴、利馬、馬希卡歷、亞哥斯達及沙普夫，前場有另一老將安基斯。

兩隊將於下周五（年三十）早上10時，在將軍澳足球訓練中心開操。鼠年賀歲盃票價為80元、特惠票30元，比賽當日中午12時起於旺角場售票，頭場為女足賽事。持有門票者，可半價購買2月9日高級組銀牌決賽門票乙張。

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港足陣容

門將：袁皓俊（理文）、謝家榮（富力R&F）

後衛：羅振庭、曾至孝（佳聯元朗）、陳港斌（冠忠南區）、劉學銘、余沛康、余煒廉（理文）

中場：黎格爾（佳聯元朗）、胡晉銘、茹子楠（東方龍獅）、黎培基（愉園）、劉浩霖（冠忠南區）、鄭兆均（理文）、林衍廷（富力R&F）

前鋒：朱偉鈞、袁世傑（愉園）、陳廣豪（冠忠南區）

主教練：張健峰

教練：余小資、范俊業、皮亞斯

港聯陣容

門將：屠俊翹（愉園）、李溢晉（冠忠南區）

後衛：法比奧（佳聯元朗）、摩域治、盧斯安奴（愉園）、比圖、川瀨浩太、史必（冠忠南區）

中場：安達（標準流浪）、基斯、米基爾、祖連奴（佳聯元朗）、利馬（東方龍獅）、馬希卡歷（愉園）、亞哥斯達、沙普夫（理文）

前鋒：安基斯（標準流浪）、辛坦拿（佳聯元朗）

主教練：廖俊輝

教練：安尼頓、陳家麒