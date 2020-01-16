【港超】蘇沙梅開二度助傑志三殺飛馬　7場不敗升次席 (22:18)

傑志上月在菁英盃分組賽及聯賽均擊敗飛馬，今仗開賽僅4分鐘，由蘇沙在無人看管下勁射先開紀錄。這名30歲巴西籍翼鋒，預計可於今年中入籍代表港足，他其後在11分鐘一次傳中，飛馬中堅米高加斯洛解圍時誤擺烏龍，助「藍鳥」早段已領先2：0完半場。飛馬今仗有從東方龍獅借來的射手慕沙首度上陣，回巢的翼鋒艾華後備入替；而傑志兩名新兵，韓籍中堅朴俊炯亦後備登場，港將安永佳則只列大軍名單未獲派上陣。

不過今仗主角還是落在蘇沙身上，他在下半場63分鐘再入一球，鎖定3：0完場。賽後傑志8戰16分升上次席，追至離榜首富力只差3分。飛馬則9戰6分續排第7，聯賽三連敗。

蘇沙近4仗為傑志上陣均有建功共入5球，包括兩鬥飛馬入3球。他稱雖然現在多踢右路，並非在最擅長的左路，但指已適應新位置，與左路主將費蘭度共存不成問題：「有時我們會互換位置，我踢左邊，他踢右邊，現在主教練主要安排我踢右路，對我而言也不錯，多了機會讓我左腳射門。」

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