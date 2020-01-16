【足球】利物浦成歐洲足協最佳11人贏家　傳改陣式助C朗當選 (19:43)

5名入選UEFA最佳11人的利物浦球員，分別是艾利臣比加、阿歷山大阿諾特、華基爾雲迪積克、安德魯羅拔臣及應屆非洲足球先生沙迪奧文尼。巴塞隆拿則有美斯和法蘭基迪莊，祖雲達斯亦有兩將入圍，分別是C朗及馬菲斯迪歷特，曼城的奇雲迪布尼與拜仁慕尼黑的羅拔利雲度夫斯基也獲球迷青睞，後者早前做過腹股溝手術，昨已復操，有望在下周日（19日）歇冬後的德甲首仗作客哈化柏林時候命。

UEFA這次最佳陣容以4-2-4陣式演繹惹來爭議，英國《每日郵報》報道，這選舉近年慣常陣式是4-3-3，今次卻增加一名前鋒，減少一名中場，原因是C朗在這次前線選舉排第4，為了讓他入圍，決定剔除中場第3高票數的尼高路簡迪，並引述消息人士稱：「這真的不好，這是操縱選舉，C朗受到主辦單位高層歡迎，結果陣式被改變了。」

UEFA發言人卻指出，C朗入選是考慮到他帶領葡萄牙隊在歐洲國家聯賽決賽勝出，這對UEFA主辦的賽事有貢獻。有指最佳陣容本於上周公布，卻因「C朗問題」而押後。

歐洲足協2019年最佳陣容（4-2-4陣式）

門將：艾利臣比加（利物浦）

後衛：阿歷山大阿諾特（利物浦） 馬菲斯迪歷特（祖雲達斯） 華基爾雲迪積克（利物浦） 安德魯羅拔臣（利物浦）

中場：法蘭基迪莊（巴塞隆拿） 奇雲迪布尼（曼城）

前鋒：美斯（巴塞隆拿） 羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑） 基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯） 沙迪奧文尼（利物浦）

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