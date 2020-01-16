【越野跑】被指發布損害國家統一言論　港將黃浩聰選中國金犀牛獎遭DQ (18:10)

該會昨晚發表聲明，提及黃浩聰早前主動要求，並確認標示來自中國香港，但他近日在網絡上發表損害祖國統一的言論，第14屆中國戶外金犀牛獎組委會於是決定，取消其年度越野跑人物的候選資格。任職消防員的黃浩聰，在2019年環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB），以第6名成為亞洲最佳跑手，近年亦贏遍本地越野跑賽事，同時涉足極地馬拉松，屬圈內名人。他日前在社交網分享獲提名為年度越野跑人物，文末曾寫下「香港人，加油」，但該帖文已被移除。

中國戶外金犀牛獎被譽為中國戶外奧斯卡，今屆年度越野跑人物候選人中，尚有中國跑手申加升及向付召，現時組委會網站只餘此兩名候選人名字。

香港運動員近期屢次捲入同類事件，如花式足球港將黎俊賢去年前往中國長沙出戰亞洲賽，但他表示因戰靴寫上「FREE HK」字樣，遭賽會取消資格。

第14屆中國戶外金犀牛獎組委會聲明如下：

嚴正聲明

第十四屆中國戶外金犀牛獎組委會工作人員在前期採訪黃浩聰時，黃浩聰主動要求並確認標註其「來自於中國香港」（有採訪錄音為證）。但近日，黃浩聰在網絡上發布損害祖國統一的言論。第十四屆中國戶外金犀牛獎組委會決定取消黃浩聰的「年度越野跑人物」的評選資格。

無論何時，祖國的主權和領土完整神聖不容侵犯，堅決維護祖國統一是我們每個中華人民共和國公民義不容辭的責任。國家利益高於一切！

中國戶外金犀牛獎將繼續秉承愛國、公正、專業的態度，記錄中國的戶外。

感謝各方人士對中國戶外金犀牛獎的監督與關注。

第十四屆中國戶外金犀牛獎組委會

2020年1月15日

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