【意大利盃】盧卡古22秒開紀錄領國米晉級　傳干地冀簽基奧特添靈活性 (23:47)

國米此役有傷癒復出的阿歷斯山齊士擔任正選，在前線伙盧卡古攻堅，中場則起用小將費達歷高迪馬高，為下仗聯賽作客萊切留力。然而面對近期表現回落的卡利亞里，國米全場仍能控制戰局，開賽僅22秒便憑盧卡古的入球先拔頭籌，其後再憑保查華利路的入球擴大優勢。換邊後盧卡古再下一城，加上蘭奴捷亞在80分鐘埋齋，以4：1大勝有基斯甸奧利華建功的客軍。

上季效力曼聯時表現飽受批評的盧卡古，今季加盟國米後脫胎換骨，今仗梅開二度後，各項賽事上陣25場已攻入18球，賽後不忘感謝包括主帥干地等的協助：「到現在為止我仍肯定加盟國米是最佳的選擇，我要感謝干地、隊友、職員及球迷，從第1日開始他們已提供協助。」然而，賽後大讚球隊表現出色的干地，據報有意收購車路士前鋒基奧特。意大利傳媒認為，他此舉是希望在排陣上更加靈活，並為射手保列坦奴離隊作準備。後者料日內加盟羅馬，與後衛史賓亞蘇拿互換東家。

其餘賽事方面，拉素主場以4：0大勝意乙的克雷莫納，躋身8強後將與同日以2：0挫佩魯賈的拿玻里交手。祖雲達斯周四凌晨則會迎戰烏甸尼斯，主帥沙利賽前為上仗聯賽對羅馬時換出保羅戴巴拿解畫，稱已向對方解釋有關安排，並強調兩人並無不和。

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