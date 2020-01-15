【學界籃球】協恩挫寶覺女甲15連霸　梁皓雪負傷入3分激動落淚 (18:19)

決賽今午假灣仔修頓室內場上演，連續4年由協恩火併寶覺，雙方均有過百啦啦隊撐場，氣氛熾熱。協恩甫開場打出一段9：1攻勢，首節已領先15：5，半場拉開優勢至28：11。寶覺雖有潘穎雅得分上雙，射入全隊最高的11分，仍難阻協恩以58：31取勝。中六生吳欣潼射入最高18分，這名上屆隊長對球隊發揮感滿意，表示協恩持續求進：「去年很多『高人』畢業，但今日證明我們有其他方法贏波，例如靠速度，防守上亦有轉變，證明轉變是成功的。」

協恩球員最興奮一刻，要數負傷上陣的梁皓雪在末節入替，並射入一球3分，一班隊友及徐穎榆、劉芳盈、陳欣汶等畢業生均興奮歡呼。梁皓雪賽後數度激動落淚，她前年右膝前十字韌帶斷裂，經歷一年多漫長的治療後，去年暑假重返賽場，但昨在賽前意外拉傷。她曾向教練建議把上陣機會讓給隊友，但感激身邊人信任：「自己能為球隊貢獻不多，但教練和物理治療師相信我能做到。剛才接波、拍波、走步，每一下都膽戰心驚，最終能入球，是我賽前想像今日種種可能中，最圓滿的一個結局。」

至於較早上演的季軍戰，香港培道中學以32：20擊敗九龍真光中學，首次取得精英賽入場券。不過，在學界賽事接連取消及延期下，精英賽至今未有賽期，或在中學文憑試後才上演。

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