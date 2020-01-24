【足球】土耳其名將哈根蘇古稱被政治逼害 離鄉別井赴美任Uber司機維生 (23:21)

球員時代司職前鋒的哈根蘇古，曾三度效力土耳其班霸球會加拉塔沙雷，並曾征戰意甲加盟拖連奴、國際米蘭及帕爾馬。2003年離開英超布力般流浪後，哈根蘇古重返加拉塔沙雷，至2008年宣布掛靴。這名曾領土耳其隊奪得2002年世界盃季軍的名將，近日接受訪問時坦言曾遭受政治逼害，家人更被恐嚇，並指一切源於退出「正義與發展黨」（AKP）後。由土耳其總統埃爾多安領導的AKP，2013年期間曾爆發貪污醜聞，當時身為黨員的哈根蘇古不滿黨內「烏煙瘴氣」，為明哲保身而選擇退黨，曾開腔批評對方，結果卻後患無窮：「任何與我接觸的人均會被騷擾，埃爾多安甚至奪取我的一切，包括我的自由以及選擇工作的權利。」

哈根蘇古強調，自己並非恐怖分子或賣國賊，但對當權者來說自己猶如眼中釘。在與埃爾多安及AKP決裂後，自己在當地的數千萬歐元資產被凍結，妻子的店鋪遭人毀壞，子女更被人騷擾，父親更遭受牢獄之苦。最終哈根蘇古決定離開土耳其，遠赴美國加州開辦咖啡店，惟仍遭受不明人士騷擾。現時仍在美國定居的哈根蘇古，稱已轉行擔任Uber司機，並會售賣書籍幫補家計。

事實上，埃爾多安過往曾多次被西方國家指責為獨裁者，其中阿仙奴中場奧斯爾在2018年與他合照後，更飽受批評。埃爾多安早前亦宣布應利比亞要求出兵，再被美國及俄羅斯等警告切勿危害地區穩定，輿論質疑埃爾多安此舉是要增加在中東及北非的影響力。

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