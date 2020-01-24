【足球】土耳其名將哈根蘇古稱被政治逼害 離鄉別井赴美任Uber司機維生 (23:21)

球員生涯曾先後效力加拉塔沙雷及國際米蘭等勁旅的土耳其名將哈根蘇古，近日接受訪問時披露退役後的生活。這名48歲名將稱在家鄉遭受來自土耳其總統埃爾多安的逼害，在別無選擇下遠赴美國，如今僅靠做Uber司機及賣書維生，冀遠離是非之地，保障自己及家人的安全。
球員時代司職前鋒的哈根蘇古，曾三度效力土耳其班霸球會加拉塔沙雷，並曾征戰意甲加盟拖連奴、國際米蘭及帕爾馬。2003年離開英超布力般流浪後，哈根蘇古重返加拉塔沙雷，至2008年宣布掛靴。這名曾領土耳其隊奪得2002年世界盃季軍的名將，近日接受訪問時坦言曾遭受政治逼害，家人更被恐嚇，並指一切源於退出「正義與發展黨」（AKP）後。由土耳其總統埃爾多安領導的AKP，2013年期間曾爆發貪污醜聞，當時身為黨員的哈根蘇古不滿黨內「烏煙瘴氣」，為明哲保身而選擇退黨，曾開腔批評對方，結果卻後患無窮：「任何與我接觸的人均會被騷擾，埃爾多安甚至奪取我的一切，包括我的自由以及選擇工作的權利。」
哈根蘇古強調，自己並非恐怖分子或賣國賊，但對當權者來說自己猶如眼中釘。在與埃爾多安及AKP決裂後，自己在當地的數千萬歐元資產被凍結，妻子的店鋪遭人毀壞，子女更被人騷擾，父親更遭受牢獄之苦。最終哈根蘇古決定離開土耳其，遠赴美國加州開辦咖啡店，惟仍遭受不明人士騷擾。現時仍在美國定居的哈根蘇古，稱已轉行擔任Uber司機，並會售賣書籍幫補家計。
事實上，埃爾多安過往曾多次被西方國家指責為獨裁者，其中阿仙奴中場奧斯爾在2018年與他合照後，更飽受批評。埃爾多安早前亦宣布應利比亞要求出兵，再被美國及俄羅斯等警告切勿危害地區穩定，輿論質疑埃爾多安此舉是要增加在中東及北非的影響力。
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