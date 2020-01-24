【FINA冠軍系列賽】何詩蓓4x100米自接力後上稱霸　深圳站首日奪兩金 (22:46)

明報記者鄭嘉慧 深圳直擊

港將何詩蓓先於100米自由泳，以接近香港紀錄的時間奪金，1小時後伙美、荷及瑞典隊泳手，出戰4x100米男女自由泳接力，同場還有中國隊星將傅園慧。肩負最後一棒的何詩蓓上場後，代表Team Pebley從第2位追上首名掂池，領軍再添金牌，興奮地與隊友擊掌。手握星形獎座，她笑言：「與不同代表隊泳手組隊，也是很新鮮的經驗，能夠再以勝利完結這天，自然興奮。」

不過，已奪兩項奧運資格的她表示，奧運才是終極目標：「亞洲最佳泳手、各項賽事的獎項，對我來說都是一個短期目標，最重要是今年的東京奧運，所以2019年即使值得開心，之後其實要更努力，進步空間還很大。」何詩蓓明日還會挾香港紀錄保持者身分，在200米自由泳出戰3名世界級泳手，壓軸再戰混合泳接力爭金。

而中國隊星將孫楊同日出戰200米自由泳，做出1分46.53秒，以0.03秒之差主場失威，敗予立陶宛隊泳手。早前在外地比賽屢惹爭議，他今仗賽後未有失望，亦主動與對手握手。而另一中國隊女將劉湘，則在27.36秒在50米背泳封后。

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