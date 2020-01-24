【東京奧運】花劍男團入奧在望　張家朗張小倫返港過年　齊稱壓軸一站絕不鬆懈 (20:45)

團體賽四子張家朗、蔡俊彥、張小倫和吳諾弘，今日偕出戰個人賽的楊子加、陳建雄及李稼鋒從巴黎返港。港隊此前的奧運排名落後於韓國隊，今站後反超前升上第4，有望憑排名前4首度進軍奧運團體賽。不過，港隊現時僅領先韓國隊2分，下月底埃及上演的壓軸一站奧運團體積分賽十分關鍵，大師兄張小倫形容現時更需心無雜念：「今次勝在賽前準備和部署充足，但仍未能放鬆，專注準備最後一站，不能反被暫時的優勢影響目標。」

星將張家朗亦在個人賽打入16強，為陣中最佳成績，不過他一直強調以團體資格為首要目標，形容今站佳績意義重大：「去年在俄羅斯站奪亞，今仗雖無緣獎牌，但再次打入前四證明我們真的有能力，給予我們很大信心。」

教練Greg特意安排劍手先回港過年，下月1日再出發法國集訓，去年底小登科的張小倫笑稱最開心是能留港首次派利是，而家朗亦為兩天假期感滿足：「上年因訓練沒在港過年，不過每年都有新年，奧運4年一次，所以大家對節日已不太在意。」

至於Greg在上屆奧運曾領法國隊男團摘銀，自去年執教港隊後屢創佳績，今日亦稱對取得東奧團體資格信心十足，關鍵在於助麾下調整心態：「劍擊這運動很受心理影響，希望他們相信自己有能力拿下奧運資格，但要避免變成壓力，不能太緊張錯失機會，而是自信地抓住機會。」

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