【中超】廣州富力新帥雲邦賀斯主持首操　內媒稱特意與陳俊樂等講解戰術 (18:31)

雲邦賀斯今早主持首課操練，並開放予傳媒採訪。雲帥據報為球隊度身訂造高強度訓練模式，被指比前帥史杜高域的訓練更加嚴謹。這名球員生涯曾效力巴塞隆拿等豪門的少帥，其後接受傳媒訪問，指已適應在廣州生活：「廣州非常大，而且給人很乾淨和舒服的感覺。我有印尼血統，因此中國食物合我口味，粵菜非常精緻。」被問及如何與麾下合作時，雲帥指仍在磨合階段：「我一開始嘗試記住他們的中文名，但原來他們有英文名，所以不太困難。我會記住每個球員的特點，然後制定適當的戰術。」據《羊城晚報》報道，雲帥在操練後特意留下部分球員，講解戰術上的要求，當中包括23歲港足中場陳俊樂。

與此同時，雲帥據報已籌備組軍計劃，為新季中超備戰。內地傳媒報道，效力廣州恒大的中國隊前鋒郜林有意離隊，並屬意留在羊城，加盟同市的富力。然而天津天海等均有意羅致前鋒，或加入爭奪這名33歲射手。

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