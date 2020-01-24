【西甲】巴塞炒華維迪　讚新帥薛迪安進攻足球悅目　沙維今夏仍有機會回巢執教 (16:09)

61歲的薛迪安球員時代司職中場，大部分時間效力家鄉球會桑坦德，教練生涯主要在低組別打滾，直至2016年領「升班馬」拉斯彭馬斯以第11名完成西甲而為人熟悉，之後轉投貝迪斯，去夏解約而自由身至今。巴塞在聲明中形容薛迪安「崇尚主導控球的進攻足球，受球迷注目」，而薛迪安本人亦曾多次表示，對已故球王告魯夫的仰慕。他今晚會首次亮相及出席記者會，之後領軍操練，備戰下周日主場迎戰CF格蘭納達的西甲賽事。

巴塞上周在西班牙超級盃4強賽出局，有傳曾斟介名宿沙維回巢執教，但據報後者最快到今夏才能接手。雖然巴塞對外公布與薛迪安簽約至2022年夏天，但西班牙《世界體育報》報道，合約雙方每季尾均可自由選擇解約，意味着沙維仍有望重返巴塞。至於另一名宿朗奴高文今夏則領軍荷蘭隊參戰歐洲國家盃決賽周後，也有機會返回「地上最強」執教。

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另一方面，被解僱的華維迪，料今日回訓練基地與球員道別，並發聲明回應。中場法蘭基迪莊是唯一在華維迪被革職後發言的球員，但一句「重新進入訓練模式」令外間感意外，他之後刪除帖文。《每日體育報》則相信薛迪安的上任，或促使巴塞收購其貝迪斯舊部、現效拿玻里的新晉西班牙國腳法比安彭拿，或削弱迪莊在隊中的地位。

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