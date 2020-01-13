【保齡球】麥卓賢盼亞洲賽主場再奪金　胡兆康望3月傷癒 (22:00)

2019年10月的亞洲賽，港隊在大師兄胡兆康因傷缺陣下，由Michael領曾德軒、謝晉軒、郭穎揚、雷前鴻及黃鈞源稱霸五人隊際賽。Michael慶幸去年下半年狀態穩步上揚，而適逢今年亞洲賽移師香港舉行，他期望延續勇態主場揚威：「希望再奪金牌，不論是哪個項目都可以，如果是隊際賽更好，可以和隊友分享喜悅。」他又分享去年底在韓國出戰職業賽的經歷：「印象非常深刻，這是我第一次在電視節目比賽，亦從未在這麼多觀眾和鏡頭前打波，很容易分心，所以初段表現失準，幸好後來穩住心情，最終後上取得第2。」

至於胡兆康則遺憾去年下半年受右手傷患困擾，至今仍需服藥抒緩。他透露若未能以藥物治理，有機會要打類固醇針或接受手術，因此目前以休養為主：「現在右手發力會感到痛楚，但打針就要再休息6至8星期，所以現時不想急於練習，慢慢復元。希望自己在3月開季前治好，能以最佳狀態迎戰7月亞洲賽。」

其他報道：【U23亞洲盃】國足吞烏茲別克兩蛋小組出局 緣盡東京奧運

其他報道：【高球】17歲楊曉威主場並列13名 創港將23年來最佳