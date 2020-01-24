【學界D1足球：多圖】男拔萃輕取香港國際達成4連霸　隊長鄧筵霑梅開二度 (19:28)

學界港九區D1足球，今午於石硤尾公園球場上演男甲決賽及季軍戰。男拔萃於分組賽A1組與HKIS同組，該仗前者大炒7：1，但決賽前唯一失球正是被HKIS攻破。兩隊繼2015年後再次在決賽對壘。男拔萃教練馮凱文以死球戰術見稱，球隊亦於開賽8分鐘，憑隊長鄧筵霑開出角球，直射笠死對方門將入網，為男拔萃半場領先1：0。這名今季效力港超愉園U18的中場，於下半場28分鐘，在禁區內接應隊友傳中第一時間妙射破網，協助男拔萃以2：0擊敗HKIS，在賽事7仗不敗入20球只失1球的強勢，達成連續四屆封王。

賽後一眾球員將鄧筵霑，還有踢畢今仗後、即將赴澳洲繼續升學的劉卓堯，先後抱起然後歡呼。鄧筵霑賽後雖稱首個入球有幸運成分，但承認在訓練時有練習這方面。至於較早前季軍戰，西島中學以2：1挫港島中學。

有指今屆賽事受延期影響，加上新界區賽事仍未完成，今年或未能有學界精英賽，就讀中五的鄧筵霑稱對此感失望，「少了一個表演機會，唯有下年再爭取機會。」

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