【U23亞洲盃】國足緣盡奧運　網民：13億人均知道會出局　男籃足排成績被譏「齊上齊落」　 (20:19)

國足昨仗雖變陣出局，但未能收效，最終更以0：2不敵烏茲別克隊，無緣亮相東京奧運。內地傳媒今日報道，在分組賽最後一仗對伊朗隊後，大軍將啟程回國。但與大國腳獲安排商務客位不同，球隊上下將乘坐經濟客位。而有關安排據報是在今日落實，意味國足出局並非中國足協意料之內。然而內地網民卻指國足出局並非天方夜譚，有人在網上稱出局是「13億人均知道的事」；亦有網民笑言前帥軒迪克去年9月被解僱，「連名帥也放棄的球隊，還能有什麼期望可言？」

無獨有偶，力爭奧運席位的中國男排，昨晚於廣東省江門市主場出戰亞洲區外圍賽決賽，惟以0：3不敵伊朗隊，將奧運入場券拱手相讓予對手。網民稱中國隊3大項目足球、籃球及排球的成績「齊上齊落」，亦有人諷刺伊朗局勢動盪，男排贈予對手奧運席位是突顯大國風範，雪中送炭。

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