【西班牙超級盃：附精華】10人皇馬12碼射贏馬體會　施丹領軍決賽9戰全勝：這就是皇馬 (16:35)

皇馬及馬體會在4強賽分別淘汰華倫西亞與巴塞隆拿，但在決賽戰至加時仍未打破悶局。馬體會之後有沙奧尼古斯及湯馬士柏迪宴客，最終皇馬互射12碼全中，以4：1勝出。

施丹2017年亦曾領軍奪西超盃，連同三次歐聯、兩次世界冠軍球會盃及兩次歐洲超級盃，9戰決賽全勝，他說：「我都不知道為何9戰9勝，可能是皇馬就是這樣。當然，贏冠軍不是易事，特別是對馬體會。兩隊都各有機會。」

是役勝負關鍵之一，是倒戈的馬體會前鋒艾華路莫拉達加時115分鐘單刀，被皇馬中場費特歷高華維迪禁區外鏟跌。後者雖被逐，卻保住皇馬不失，賽後獲選今場最佳球員。馬體會主教練施蒙尼認為對方實至名歸：「他犯了規，但這是他應做的事。最重要是他之後有與莫拉達道歉。」

另外，巴塞隆拿宣布，射手蘇亞雷斯完成膝部手術，但要缺陣4個月，較西班牙傳媒早前預期的時間長。

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