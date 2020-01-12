【英超】利物浦挫熱刺破五大聯賽得分　高普:只在意英超冠軍 (19:25)

阿士東維拉vs.曼城 now621台 明晨00：30直播

高普此役未有派遣新兵南野拓實上陣，續由「埃及文明」組合攻堅，而上半場亦明顯反客為主，可是熱刺領隊摩連奴亦早有準備，以20歲右閘坦根加首次英超「地標」，奧利亞則移前一格當右中場，一起力拒勇銳的紅軍左路攻擊手沙迪奧文尼，卻仍在37分鐘失球，羅拔圖法明奴禁區內接應穆罕默德沙拿傳球，乖巧地擺脫坦根加起左腳射入。熱刺下半場脫胎換骨，全場攻門次數急增至14次，比紅軍還要多1次，惟臨門一腳欠佳，終以0：1飲恨。

紅軍賽後除刷新歐洲五大聯賽首21輪得分最高紀錄外，還有改寫隊史聯賽不敗紀錄為38場，38場得104分亦趕過2018年同期得102分的曼城，同時隊史連續30場聯賽入球，亦追平2006年後首次連續6場聯賽不失球。縱使成績驕人，但高普說：「冷靜。我們只會對今夏所得的錦標感興趣。目標仍未完成，因這聯賽的對手很強，曼城領隊哥迪奧拿是不會放棄的，我也是。」排第3的曼城明晨若作客勝阿士東維拉，便會反超前李斯特城2分升上次席，落後紅軍14分。

摩連奴則說：「高普已與他的球員合作5年，已完全適應高普的體能打法。如果熱刺球員開賽後，踢出最後20分鐘的足球，我認為己隊早已油盡燈枯，因球員不習慣這風格。」他又相信在69分鐘後備上陣的中場盧施素和拉美拿，都是有能力扭轉敗局的熱刺球員，並稱「我們今仗值得獲得更多」。總計摩連奴執教生涯共11次對壘高普，錄得2勝4和5負處下風。熱刺近3場聯賽僅獲1分後，以30分跌落第8，被第4車路士拋離9分。

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