【高球】17歲楊曉威主場並列13名　創港將23年來最佳 (18:36)

作為今屆賽事最年輕球手，楊曉威今日打出低標準兩桿，最終以總成績273桿並列13名，勝過多名海外職業球手，並獲頒最佳香港球手及最佳業餘球手。這名未成年球手場上表現成熟，場下仍稚氣十足，笑言要延續吃雪糕慶祝的習慣，亦感謝父母全力支持，連日來看足72個洞。除了見識高水平球手的發揮，他最深刻是今日離開球場時被小球迷簇擁：「我怕有小朋友得不到簽名，所以剛才很努力，不想漏掉任何人。我一直想成為職業球手，今仗令我相信自己向正確方向前進。」

賽事原本於去年底舉行，但賽會因安全問題延期，再度來港的奧爾斯做出總成績263桿，自2017年的前屆賽事後再奪標；亞軍為應屆英國公開賽冠軍羅瑞（Shane Lowry），季軍則是泰國球手Gunn Charoenkul。奧爾斯比直言因家鄉澳洲的火山，推動他想以佳績安慰同胞：「山火發生的地方離我家很近，所以這次天災令我更想贏得比賽，為澳洲人帶來安慰，我自己也曾經歷低谷，相信澳洲也能會走出低潮。」

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