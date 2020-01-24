【東京奧運】林大輝主持體院開放日　證奧運金牌獎金加至500萬 (17:39)

港隊過去藉大型運動會佳績，透過優秀運動員獎勵計劃獲犒賞，如上屆奧運個人賽金牌獎金為300萬。日前有傳今屆奧運金牌獎金加至500萬，體院主席林大輝今日稱：「金牌獎金確會加至500萬，但我們仍在等待時間，才公布獎勵計劃的詳情。這是關鍵的一年，運動員表現值得獲肯定及嘉許，所以提升獎金作認同和鼓勵。」

港隊目前已奪11項東京奧運資格，包括泳隊奪得其中5項，獨攬兩項個人資格的何詩蓓，屬獎牌希望之一，而「牛下女車神」李慧詩的奧運資格，亦可算是十拿九穩，有望繼2012年後為港重奪獎牌。林大輝笑言，希望更多運動員成為獎金受惠者，但相信他們目前會專注爭入奧運，而非獎金之上。

林大輝今日為體院主持開放日揭幕禮，「跳遠王子」陳銘泰、保齡「大師兄」胡兆康、輪椅羽毛球一哥陳浩源、羽毛球手葉姵延、桌球的溫家琪、體操的吳翹充及劍擊小花符珈嘉等，齊齊現身撐場。剛在台灣完成冬訓的陳銘泰，表示下周日將主場出戰季前試賽，準備亞洲室內賽，為再度入圍奧運搶分。劍擊的符珈嘉則表示，待完成中學文憑試後，便會投入全職訓練，以2024年奧運為目標。

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