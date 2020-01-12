【街馬】前三鐵港孫鎮傑預演渣馬 偕余顯華齊衝線奪10公里賽冠亞軍 (13:45)

去年底連串體育活動因社會局勢取消後，香港街馬是今年首個需要封路的大型賽事，今早如期上演10公里及32.195公里賽，吸引數千跑手參戰，前棒球港將胡子彤等在終點附近為跑手打氣，亦有部分跑手穿着有政治口號的上衣比賽。2019年渣馬10公里賽冠軍孫鎮傑，和余顯華一同跑回觀塘海濱的終點，最終孫鎮傑「猜」贏包剪揼衝線摘冠，同時稱霸男子青年組（20-34歲），同樣做出32分21秒的余顯華奪亞，文少杰則以33分31秒獲季軍。

孫鎮傑透露去年底赴海外首嚐全馬及70.3公里鐵人賽，加上不少本地賽事取消，因此街馬是今季首個10公里賽，盼為下月渣馬衛冕10公里做好準備：「今天賽前沒以時間為目標，整體發揮不錯，未來兩周會再加緊練習，提升狀態，希望渣馬能突破32分01秒的個人最佳時間。」

余顯華亦視此仗為熱身，備戰下月兩個半馬比賽：「我會先在2月2日到日本丸龜比賽，因當地賽道平坦，希望刷新個人最佳時間；而渣馬相隔僅一周，未必能再衝擊最佳時間，但仍希望進軍前三。」

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