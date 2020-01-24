【英超】曼聯車路士大捷　福仔第200仗梅開二度　李城三吃詐糊反負修咸頓 (01:13)

曼聯賽前穿起慶祝農曆新年的特別版球衣熱身，中場桑馬達亦罕有正選上陣，更在27分鐘右路傳中，第200次替「紅魔」披甲的拉舒福特尾柱加一腳，助球隊領先。22歲的「福仔」亦成為繼佐治貝斯及傑斯後，第3年輕達此里程碑的魔兵。

諾域治新星簡威爾完半場前未能把握反擊，兩次射門均被曼聯門將迪基亞撲出。曼聯換邊後再由左閘班頓威廉斯博得12碼，拉舒福特操刀射入個人今季聯賽第14球。安東尼馬迪爾亦頭槌建功，加上18歲的格連活特埋齋，助曼聯自去年英超首輪擊敗車路士後，再次淨勝4球。

曼聯近期受傷兵問題困擾，哈利馬古尼僅趕及披甲。惟隊長艾舒利楊格未獲留用，未列入比賽大軍下，料將轉投國際米蘭。領隊蘇斯克查指曼聯本月應作冬季收購，強調是為長遠計，而非為保住帥位。

曼聯重返第5位，落後車路士5分。後者今晨憑佐真奴費路的12碼、譚美阿巴謙頭槌及赫臣奧度爾埋齋，以3：0擊敗般尼。他們確認翼鋒基斯甸普列錫腹股溝受傷，需休戰數周。「藍戰士」領隊林柏特表明，此刻無意放售柏度洛迪古斯等邊緣球員。

排次席的李斯特城則意外落敗，他們雖有33歲壽星占美華迪休息兩場後復任正選，並助攻丹尼斯普拉特開齋。惟首循環主場以0：9落敗的修咸頓，由史超活岩士唐扳平。華迪與伊恩拿祖其後曾食詐糊，客隊前鋒丹尼艾格斯亦兩度射中楣，但後者81分鐘入球，為修咸頓反超前。李斯特城補時階段有莊尼伊雲斯頭槌破網時越位，再次食詐糊下，終以1：2敗陣。另外，愛華頓憑李察利臣一箭定江山擊敗白禮頓，後者的澳洲籍門將馬菲賴恩賽前宣布今輪英超每次撲救，捐500澳元（約2680港元）協助撲滅澳洲山火。今季平均每輪61次撲救，捐款料達16萬港元。

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