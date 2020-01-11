【日職】52歲三浦知良續約FC橫濱　再戰日職寫不老傳奇 (15:23)

自2005年起效力FC橫濱的三浦，上季季前續約一年，最終助球隊在日乙獲第3，並通過升班附加賽成功重返日職。FC橫濱像去年一樣，於1月11日上午11時11分，公布和身穿11號球衣的三浦續約一年，三浦對能重返頂級聯賽表示感恩。

事實上，FC橫濱和三浦續約已是公開的秘密，因他日前透露正準備再戰日職，盼在揭幕戰爭得正選，更為此赴關島特訓。新季日職將在下月21日開鑼，FC橫濱將在23日作客坐擁恩尼斯達的神戶勝利船，若三浦如願上陣，除了和「小白」交手，更將打破日職最年長上陣紀錄。

三浦曾在2007年助FC橫濱短暫征戰J1一季，上季在日乙上陣3次，雖沒有入球，但仍是日本3個級別職業聯賽的最年長入球者，如今再成3個級別中最年長球員，亦是唯一經歷日職在1993年成立的現役球員，可算是日本球壇「活化石」。

其他報道：【菁英盃】傑志4：1大勝理文 小將陳晉一職業生涯首建功 入球獻好友于楊慶生

其他報道：【傳奇再現】1994世盃決賽雙雄再交鋒 意大利挫巴西復仇 羅馬里奧及白必圖保持身段