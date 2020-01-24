【菁英盃】傑志4：1大勝理文　小將陳晉一職業生涯首建功　入球獻好友于楊慶生 (22:51)

傑志今仗強陣出擊，開賽4分鐘先由費蘭度打開紀錄，完半場前再由蘇沙射入世界波，以及費蘭度再下一城，半場已遙領3：0。今仗任正選左閘的陳晉一，於64分鐘殺入禁區勁射破網，攻入兩季職業生涯以來首個入球，終以4：1大勝由沙普夫射入12碼「破蛋」的理文，一吐去年11月銀牌8強慘負對方1：5的污氣。「藍鳥」亦自該仗後，兩個月6仗5勝1和未嘗一敗。賽後以5戰10分，升上A組榜首，但較同組的香港飛馬及東方龍獅多踢一場。

年僅17歲的陳晉一，去年首次參加職業聯賽，在傑志獲得不少上陣機會，更曾入選大港腳及上陣，並為港足U23出戰U23亞洲盃外圍賽。 今季在傑志新帥施利斯高域上任後，各賽事僅上陣7場，當中5場是菁英盃。「一仔」稱希望以這入球，作為給予今日「牛一」隊友于楊的生日禮物，入球後他雙手做出「2+7」手勢，正是好友在傑志的號碼，「跟他一起踢波了很多年，經歷了很多，雖然今日未能跟他同場比賽，但這入球是很好timing，作為給他的生日禮物」。至於會否想重返港足，他稱現階段沒多想，只希望在球會爭取更多上陣機會。

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