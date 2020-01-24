【學界D1足球】男拔萃輕取西島　闖決賽爭4連霸　劉卓堯盼最後一戰留美好回憶 (17:56)

學界D1足球一般在年底舉行4強及決賽，但受過去半年香港社會運動情况，結果2019/20年球季淘汰賽階段，延期至今年1月才舉行。頭場上演前屆決賽戲碼，作為4強之中的唯一本土學校，男拔挾分組賽A1組5戰全勝、入15球只失1球，首名出線的強勢，面對A2組次名的西島中學，在開賽10分鐘已由譚佑彰及曾以行各建一功，半場領先2：0，曾以行下半場再下一城，終以3：0輕取身型上佔優的老對手西島中學，連續8屆殺入決賽。

至於另一場4強由兩支國際學校對碰合演「入球騷」，最終A1組次名的香港國際學校，把握對手犯錯下持續領先，終以5：4險勝A2組首名出線的港島中學。下周一下午將於石硤尾公園球場演決賽及季軍戰。男拔與香港國際亦繼2015年後再於決賽對壘。

男拔萃教練馮凱文賽後承認，比賽延期影響到球員狀態：「十月時球隊狀態最好，但之後一段時間，個別球員需準備文憑試而很少訓練，不過我們最近不斷安排訓練及友賽，球員今仗發揮理想。」

男拔除了力爭4連霸，決賽亦是陣中主將劉卓堯（Trevis）為學校比賽的最後一戰，就讀中四的他，戰畢決賽後就會返回澳洲繼續學業：「下一場是最後一次代表拔萃，一方面想為中六的師兄們爭冠，也給自己一個美好回憶。」他透露，自己只有澳洲護照，故此前都未能代表港足青年軍出賽，但他表明回到澳洲後不會放棄足球。

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